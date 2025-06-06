В Петербурге воссоздали бункер адмирала Трибуца с помощью VR

В рамках проекта удалось не только виртуально воссоздать исторические интерьеры, но и сделать их частью интерактивной игры, в которой пользователь может перемещаться по командному пункту, слышать звуки из соседних помещений и следовать за ними. Это создает эффект присутствия и помогает лучше воспринимать события, происходившие в годы войны.

Разработка проекта велась на базе института с участием студентов и преподавателей сразу нескольких кафедр: анимации, режиссуры цифровых медиа и звукорежиссуры. Особое внимание разработчики уделили звуковому сопровождению, которое помогает управлять вниманием пользователя и усиливает эффект погружения.

Представить «Бункер Трибуца» планируют в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Кроме того, разработчики проекта заявили о готовности показать его в школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.