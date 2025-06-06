В России
Опубликовано 06 июня 2025, 22:04
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В Петербурге воссоздали бункер адмирала Трибуца с помощью VR

Историю боя на Ладоге
В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения (СПбГИКиТ) с помощью технологий виртуальной реальности (VR) воссоздали командный пункт Балтийского флота времен Великой Отечественной войны. Проект под названием «Бункер Трибуца» позволяет погрузиться в события обороны острова Сухо на Ладожском озере и ощутить атмосферу ключевого сражения.
В Петербурге воссоздали бункер адмирала Трибуца с помощью VR

© Ferra.ru

В рамках проекта удалось не только виртуально воссоздать исторические интерьеры, но и сделать их частью интерактивной игры, в которой пользователь может перемещаться по командному пункту, слышать звуки из соседних помещений и следовать за ними. Это создает эффект присутствия и помогает лучше воспринимать события, происходившие в годы войны.

Разработка проекта велась на базе института с участием студентов и преподавателей сразу нескольких кафедр: анимации, режиссуры цифровых медиа и звукорежиссуры. Особое внимание разработчики уделили звуковому сопровождению, которое помогает управлять вниманием пользователя и усиливает эффект погружения.

Представить «Бункер Трибуца» планируют в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Кроме того, разработчики проекта заявили о готовности показать его в школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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