Опубликовано 28 марта 2024, 19:36
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В Петербурге выпустят 500 дронов для борьбы с пожарами"Дым" и "Туман"
Корпорация «Инфинтех» планирует выпустить первые 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для борьбы с пожарами в Петербурге уже в 2024 году. Эта новость была объявлена директором по связям с органами власти компании Никитой Донцовым.
Беспилотные дроны, обозначенные как «Дым» и «Туман», представлены на конференции «Беспилотные технологии для охраны окружающей среды и экологической безопасности». «Дым» обладает возможностью точного сброса противопожарных средств, а «Туман» предназначен для наблюдения за пожарами и их предотвращения. Они также могут использоваться для спасения людей, поднимая пожарные шланги и разбивая окна.
Первые открытые испытания дронов запланированы на май, где они продемонстрируют свои возможности по тушению огня на аэродроме. Перспективы проекта очень важны для улучшения системы пожаротушения и безопасности на территории города и его окрестностей.