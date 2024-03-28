В Петербурге выпустят 500 дронов для борьбы с пожарами

Беспилотные дроны, обозначенные как «Дым» и «Туман», представлены на конференции «Беспилотные технологии для охраны окружающей среды и экологической безопасности». «Дым» обладает возможностью точного сброса противопожарных средств, а «Туман» предназначен для наблюдения за пожарами и их предотвращения. Они также могут использоваться для спасения людей, поднимая пожарные шланги и разбивая окна.

Первые открытые испытания дронов запланированы на май, где они продемонстрируют свои возможности по тушению огня на аэродроме. Перспективы проекта очень важны для улучшения системы пожаротушения и безопасности на территории города и его окрестностей.