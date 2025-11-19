В Петербурге заложили атомный ледокол «Сталинград» проекта 22 220

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции отметил историческую значимость проекта. По его словам, новые ледоколы укрепят позиции страны в Арктике и обеспечат развитие трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Ледокол строится по проекту 22 220. Во время церемонии ветеран Великой Отечественной войны Павел Винокуров передал капсулу с землёй с Мамаева кургана. Она будет храниться на борту атомохода.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв подчеркнул, что современная атомная энергетика служит мирным целям. Новый ледокол продолжит традиции российского атомного флота в освоении арктических регионов.