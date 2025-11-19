В Петербурге заложили атомный ледокол «Сталинград» проекта 22 220

Опубликовано 19 ноября 2025, 22:361 мин.
В Петербурге заложили атомный ледокол «Сталинград» проекта 22 220Ледокол станет частью арктической инфраструктуры России
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялась закладка нового атомного ледокола «Сталинград». Старт строительству дал президент России Владимир Путин в формате видеоконференции. Церемония была приурочена к 19 ноября, дате начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в 1942 году.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции отметил историческую значимость проекта. По его словам, новые ледоколы укрепят позиции страны в Арктике и обеспечат развитие трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Ледокол строится по проекту 22 220. Во время церемонии ветеран Великой Отечественной войны Павел Винокуров передал капсулу с землёй с Мамаева кургана. Она будет храниться на борту атомохода.
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв подчеркнул, что современная атомная энергетика служит мирным целям. Новый ледокол продолжит традиции российского атомного флота в освоении арктических регионов.