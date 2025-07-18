В Петербурге заработал новый металлургический комплекс Росатома

Технология электрошлакового переплава обеспечивает получение металлов с минимальным содержанием примесей и улучшенными механическими свойствами. Метод широко применяется в атомной энергетике, в частности при производстве оборудования для реакторов IV поколения.

По словам Никипелова, новый комплекс оптимизирует производственные процессы, сократит расход сырья и электроэнергии, а также создаст дополнительные рабочие места.

Строительство комплекса заняло один год. Технология предполагает переплавку металла в электропроводном шлаке, что позволяет добиться исключительной чистоты и прочности сплавов. Такие материалы востребованы в энергетике, машиностроении и других высокотехнологичных отраслях.