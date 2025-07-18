В Петербурге заработал новый металлургический комплекс Росатома

Опубликовано 18 июля 2025, 21:381 мин.
В Петербурге заработал новый металлургический комплекс РосатомаПроизводство увеличится в 3,5 раза
На петербургском заводе «АЭМ-спецсталь» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома») введён в эксплуатацию новый комплекс электрошлакового переплава. Как сообщил заместитель гендиректора «Росатома» Андрей Никипелов, оборудование позволит увеличить выпуск высококачественных сталей до 25 тысяч тонн в год — в 3,5 раза больше текущих объёмов.
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Технология электрошлакового переплава обеспечивает получение металлов с минимальным содержанием примесей и улучшенными механическими свойствами. Метод широко применяется в атомной энергетике, в частности при производстве оборудования для реакторов IV поколения.
По словам Никипелова, новый комплекс оптимизирует производственные процессы, сократит расход сырья и электроэнергии, а также создаст дополнительные рабочие места.
Строительство комплекса заняло один год. Технология предполагает переплавку металла в электропроводном шлаке, что позволяет добиться исключительной чистоты и прочности сплавов. Такие материалы востребованы в энергетике, машиностроении и других высокотехнологичных отраслях.