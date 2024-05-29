Опубликовано 29 мая 2024, 14:07
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В Петербургских вузах запустят программы обучения IT при поддержке «Яндекса»С нового учебного года
Санкт-Петербургский электротехнический университет «ЛЭТИ» и Высшая школа экономики — Санкт-Петербург запускают новые образовательные программы по обучению IT-специальностям совместно с «Яндекс образованием».
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Программы для студентов второго и третьего курсов будут дополнены модулями по фронтенд и бэкенд разработке. Студенты научатся программировать на Python и JavaScript, работать с API-серверами, объектно-ориентированным программированием и управлением серверной инфраструктурой. Особенность обучения — создание собственных проектов с оценкой от сотрудников «Яндекса» и преподавателей вузов.
В рамках сотрудничества будут также открыты курсы для преподавателей, чтобы повысить их квалификацию и обучить современным методикам. Это даст возможность лучше готовить студентов к требованиям IT-индустрии и предоставит преподавателям доступ к передовым технологиям.
Начало программ запланировано на осень этого года.