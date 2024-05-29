В Петербургских вузах запустят программы обучения IT при поддержке «Яндекса»

Программы для студентов второго и третьего курсов будут дополнены модулями по фронтенд и бэкенд разработке. Студенты научатся программировать на Python и JavaScript, работать с API-серверами, объектно-ориентированным программированием и управлением серверной инфраструктурой. Особенность обучения — создание собственных проектов с оценкой от сотрудников «Яндекса» и преподавателей вузов.

В рамках сотрудничества будут также открыты курсы для преподавателей, чтобы повысить их квалификацию и обучить современным методикам. Это даст возможность лучше готовить студентов к требованиям IT-индустрии и предоставит преподавателям доступ к передовым технологиям.

Начало программ запланировано на осень этого года.