В Петербургском метро запустили оплату проезда по биометрии

На каждой из упомянутых станций установлен по одному турникету, оснащенному биометрическим терминалом. Для оплаты достаточно, чтобы пассажир посмотрел в камеру, которая сопоставит его лицо с данными, хранящимися в Единой биометрической системе. Если система находит совпадение, стоимость поездки автоматически списывается с банковской карты, привязанной к ID пользователя.

Сейчас сервис тестируется группой сотрудников метрополитена и банка ВТБ. В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» пояснили, что используемая технология распознавания лица является безопасной. Полученные изображения преобразуются в зашифрованные данные, из которых невозможно восстановить оригинальные фотографии. Также система проверяет, что перед камерой находится живой человек, что исключает подделку с использованием масок или видео.