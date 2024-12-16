В России
Опубликовано 16 декабря 2024, 21:36
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В Петербургском метро запустили оплату проезда по биометрии

Технология будет тестироваться до конца февраля 2024 года
В Санкт-Петербурге на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» метрополитена стартовала тестовая оплата проезда с помощью биометрии. Новая технология позволяет пассажирам проходить через турникеты, не используя карту или билет, а просто пройдя мимо терминала и посмотрев в камеру. Тестирование будет продолжаться до конца февраля 2024 года, после чего планируется внедрение на других станциях.
В Петербургском метро запустили оплату проезда по биометрии

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На каждой из упомянутых станций установлен по одному турникету, оснащенному биометрическим терминалом. Для оплаты достаточно, чтобы пассажир посмотрел в камеру, которая сопоставит его лицо с данными, хранящимися в Единой биометрической системе. Если система находит совпадение, стоимость поездки автоматически списывается с банковской карты, привязанной к ID пользователя.

Сейчас сервис тестируется группой сотрудников метрополитена и банка ВТБ. В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» пояснили, что используемая технология распознавания лица является безопасной. Полученные изображения преобразуются в зашифрованные данные, из которых невозможно восстановить оригинальные фотографии. Также система проверяет, что перед камерой находится живой человек, что исключает подделку с использованием масок или видео.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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