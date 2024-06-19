В Питере откроют два новейших образовательных кластера

Кластер «Радиоэлектроника» будет базироваться в колледже электроники и приборостроения, а «Индустриальная, цифровая аквакультура» — в филиале Калининградского государственного технического университета Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа. Эти направления обучения направлены на повышение эффективности производства и сокращение себестоимости продукции.

Как отметил Денис Трещев, представитель городского комитета по образованию, проект «Профессионалитет» уже доказал свою эффективность, начиная с открытия первых кластеров в 2022 году. В текущем году планируется выпустить 801 студента по 13 программам, что подчеркивает растущую популярность среднего профессионального образования в регионе.