В Питере откроют два новейших образовательных кластера

Опубликовано 19 июня 2024, 20:22
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В Питере откроют два новейших образовательных кластераВ рамках проекта "Профессионалитет"
В 2024 году в Санкт-Петербурге будут запущены два новых образовательно-производственных кластера по направлениям «Радиоэлектроника» и «Индустриальная, цифровая аквакультура». Эти инициативы станут частью федерального проекта «Профессионалитет», направленного на подготовку кадров для ключевых отраслей экономики.
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Кластер «Радиоэлектроника» будет базироваться в колледже электроники и приборостроения, а «Индустриальная, цифровая аквакультура» — в филиале Калининградского государственного технического университета Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа. Эти направления обучения направлены на повышение эффективности производства и сокращение себестоимости продукции.
Как отметил Денис Трещев, представитель городского комитета по образованию, проект «Профессионалитет» уже доказал свою эффективность, начиная с открытия первых кластеров в 2022 году. В текущем году планируется выпустить 801 студента по 13 программам, что подчеркивает растущую популярность среднего профессионального образования в регионе.