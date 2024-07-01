В Питере появился тренажер для подготовки моряков к спасательным операциям

Тренажер позволяет курсантам отрабатывать не только спуск шлюпки на воду, но и управление и маневрирование ею в морских условиях. По словам ректора, такой вид подготовки становится все более приоритетным, учитывая перспективность использования шлюпок свободного падения.

Тренажер представляет собой реальную шлюпку, установленную на платформу с шестью степенями свободы, которая точно имитирует поведение настоящей шлюпки при спуске и маневрировании. Проект разработан при активном участии ГУМРФ им. Макарова и компании-разработчика ООО «Сторм».