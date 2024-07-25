В Питере разработали электроэнцефалограф для Арктики

Новый прибор, не имеющий аналогов в мире, позволяет проводить диагностику состояния пациента без необходимости присутствия профильного врача и подготовки специального помещения.

По словам Андрея Степанова, руководителя Третьей Арктической экспедиции СПбГУТ, уникальность устройства заключается в его способности работать в любых условиях. В отличие от традиционных электроэнцефалографов, прибор не подвержен влиянию окружающих металлических предметов и электроприборов.

Особенность нового устройства — это мини супер-компьютер и синтезированные вейвлеты, позволяющие адаптироваться к типу сигнала, отметил Степанов.