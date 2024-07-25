В Питере разработали электроэнцефалограф для Арктики

Опубликовано 25 июля 2024, 16:25
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В Питере разработали электроэнцефалограф для АрктикиНовый прибор позволяет диагностику без участия профильного врача
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) создали портативный электроэнцефалограф, который можно использовать в удаленных арктических регионах.
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Новый прибор, не имеющий аналогов в мире, позволяет проводить диагностику состояния пациента без необходимости присутствия профильного врача и подготовки специального помещения.
По словам Андрея Степанова, руководителя Третьей Арктической экспедиции СПбГУТ, уникальность устройства заключается в его способности работать в любых условиях. В отличие от традиционных электроэнцефалографов, прибор не подвержен влиянию окружающих металлических предметов и электроприборов.
Особенность нового устройства — это мини супер-компьютер и синтезированные вейвлеты, позволяющие адаптироваться к типу сигнала, отметил Степанов.