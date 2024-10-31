В Питере разработали новый гидрогель для лечения ран

Главный научный сотрудник лаборатории биогибридных технологий СПбГУ Майя Успенская сообщила, что созданный гидрогель обладает множеством полезных характеристик, включая противовирусные, противоопухолевые, противовоспалительные и антикоагулянтные свойства. Это стало возможным благодаря использованию двух биополимеров — пуллулана и хитозана, а также добавлению антибиотика гентамицина.

Гидрогели уже активно применяются для заживления ран благодаря своему высокому содержанию воды и пористости, что способствует эффективному газообмену и быстрому восстановлению тканей. Новый материал плотно прилегает к коже, эффективно впитывает продукты гниения, что делает его идеальным для создания лечебных повязок. Ученые также решили проблему ухудшения механических свойств гидрогеля, разработав химические связи, которые укрепляют его структуру, отметили в пресс-службе.

В ходе исследований ученые провели испытания, изучив деформационные свойства полимеров и их взаимодействие с кожей. Результаты показали, что новый гидрогель способен быстро справляться с выделениями из раны и поддерживать высокую адгезию.