В Питере создали беспилотник для перехвата дронов

Беспилотник создан в российской системе проектирования «Компас-3D». Для его производства использовали смешанные технологии: 3D-печать и деревообработку. Это делает процесс изготовления дешевле, чем у аналогов. По словам представителей вуза, аппарат уже прошел лабораторные испытания.

Особенность разработки — способность эффективно перехватывать цели без сложных и дорогих компонентов. В отличие от других систем, она не требует мощного вооружения или высокоточных сенсоров, что упрощает массовое внедрение.