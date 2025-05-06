В Питере создали беспилотник для перехвата дронов

Опубликовано 06 мая 2025, 23:201 мин.
В Питере создали беспилотник для перехвата дроновАппарат экономичен и менее уязвим, чем аналоги
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что студентка вуза разработала беспилотник, предназначенный для нейтрализации малых и средних дронов. Устройство, выполненное по схеме «конвертоплан», способно полностью ложиться на крыло во время маневра, что повышает его аэродинамику и снижает уязвимость.
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Беспилотник создан в российской системе проектирования «Компас-3D». Для его производства использовали смешанные технологии: 3D-печать и деревообработку. Это делает процесс изготовления дешевле, чем у аналогов. По словам представителей вуза, аппарат уже прошел лабораторные испытания.
Особенность разработки — способность эффективно перехватывать цели без сложных и дорогих компонентов. В отличие от других систем, она не требует мощного вооружения или высокоточных сенсоров, что упрощает массовое внедрение.