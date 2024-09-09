В Питере создали программу для повышения эффективность работы ТЭЦ

Разработка, выполненная Научным центром мирового уровня «Передовые цифровые технологии» СПбПУ по заказу АО «Кольская горно-металлургическая компания», использует гибридную нейросетевую модель управления. Она обеспечивает оптимизацию режимов работы котельного оборудования путем сбалансированного прогнозирования потребности в тепловой энергии и соответствующей генерации, отметили в пресс-службе.

Руководитель проекта, директор научно-технологического комплекса «Математическое моделирование и интеллектуальные системы управления» НЦМУ СПбПУ профессор Вячеслав Шкодырев отметил, что комплекс особенно актуален для горнодобывающей и горноперерабатывающей отраслей, где расходы на энергоснабжение могут достигать 40−60% от общего бюджета. Программное обеспечение также позволяет учитывать внешние факторы, такие как погода и сезонные изменения, в прогнозировании потребностей в тепле.