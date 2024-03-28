В Питере создали прототип защищенной системы связи

Опубликовано 28 марта 2024, 22:51
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В Питере создали прототип защищенной системы связиНа основе теории хаоса
Специалист с кафедры систем автоматизированного проектирования Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ Вячеслав Рыбин сообщил, что ученые вуза разработали устойчивый к помехам прототип высокозащищенной системы связи. Основой ее работы стала генерация случайных шумоподобных сигналов. Это позволяет успешно передавать информацию даже при высоком уровне шумов, сохраняя при этом высокую скрытность передачи данных.
Системы связи на основе теории хаоса уже разрабатываются в различных странах мира. Они используют генерацию шумоподобных сигналов для предотвращения перехвата информации и ее декодирования. Однако до сих пор была проблема с устойчивостью связи и точностью передачи сигнала. Ученые ЛЭТИ смогли решить эту проблему благодаря сложным математическим методам.
Доработка генератора сигналов и внедрение специального алгоритма их обработки позволили минимизировать количество ошибок при передаче данных. Даже при увеличении уровня шумов в два-три раза качество передаваемой информации остается на высоком уровне, отметил Рыбин.