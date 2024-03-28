В Питере создали прототип защищенной системы связи

Системы связи на основе теории хаоса уже разрабатываются в различных странах мира. Они используют генерацию шумоподобных сигналов для предотвращения перехвата информации и ее декодирования. Однако до сих пор была проблема с устойчивостью связи и точностью передачи сигнала. Ученые ЛЭТИ смогли решить эту проблему благодаря сложным математическим методам.

Доработка генератора сигналов и внедрение специального алгоритма их обработки позволили минимизировать количество ошибок при передаче данных. Даже при увеличении уровня шумов в два-три раза качество передаваемой информации остается на высоком уровне, отметил Рыбин.