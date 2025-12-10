В России
Опубликовано 10 декабря 2025, 11:15
1 мин.

В ПНИПУ добились снижения в 1,5 раза веса акустических панелей для авиадвигателей

Для снижения шума
Учёные из Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали способ изготовления однослойных разновысотных звукопоглощающих панелей, позволяющий снизить шум и массу конструкции в 1,5 раза. Технология основана на создании специальной пресс-формы с рельефом из выступов разной высоты.
© Пресс-служба ПНИПУ

Процесс включает укладку сотового заполнителя на форму и заполнение полостей акустическими материалами. Новая технология исключает ручную сборку ячеек, снижает риск брака и улучшает акустические свойства.

Испытания показали, что панели, изготовленные по новой технологии, более эффективны в шумоподавлении и легче существующих аналогов на 12%. Это делает их перспективными для применения в авиации, транспорте, строительстве и промышленности.

Разработка связана с перспективой влияния на экологию, так как шумовое загрязнение от транспорта и промышленности вредит здоровью, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний и стресса. В авиации это особенно важно из-за строгих норм шума, ограничивающих расширение аэропортов и ввод новых рейсов. К тому же высокий уровень шума внутри самолётов вызывает дискомфорт у пассажиров и профессиональные риски для экипажа.

Ключевым элементом систем шумоподавления являются резонансные панели, эффективность которых зависит от точности изготовления ячеек. Существующие технологии сборки многослойных панелей не обеспечивают нужной точности, ведут к браку и снижению эффективности, потому пермские исследователи предложили новый способ производства таких панелей.