В России
Опубликовано 03 июля 2026, 20:15
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В ПНИПУ предложили проект деревянных многоэтажек-многогранников

Дома экономят тепло и свет
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали концепцию деревянных многоэтажных домов нестандартной формы. Речь идет о зданиях в виде многогранников, которые, по расчетам авторов, позволяют снизить теплопотери и эффективнее использовать солнечный свет.
В ПНИПУ предложили проект деревянных многоэтажек-многогранников

© Ferra.ru

Проекты учитывают новые строительные нормы России, вступившие в силу с апреля 2026 года, которые разрешают возведение деревянных многоквартирных домов высотой до 15 метров.

Одной из ключевых идей проекта является шестиугольная форма зданий. Она уменьшает воздействие ветра, снижает теплопотери и помогает равномернее распределять нагрузку. Также такая геометрия позволяет увеличить количество окон на южной стороне, что повышает естественное освещение и снижает затраты на энергию, отметили в пресс-службе.

В качестве основного материала предлагается использовать CLT-панели, то есть перекрестно-клееную древесину. Они легче железобетона примерно в пять раз, устойчивы к деформациям и позволяют ускорить строительство. По оценке разработчиков, такие здания также обладают повышенной сейсмостойкостью и могут выдерживать толчки до 7−8 баллов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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