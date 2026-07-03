В ПНИПУ предложили проект деревянных многоэтажек-многогранников

Проекты учитывают новые строительные нормы России, вступившие в силу с апреля 2026 года, которые разрешают возведение деревянных многоквартирных домов высотой до 15 метров.

Одной из ключевых идей проекта является шестиугольная форма зданий. Она уменьшает воздействие ветра, снижает теплопотери и помогает равномернее распределять нагрузку. Также такая геометрия позволяет увеличить количество окон на южной стороне, что повышает естественное освещение и снижает затраты на энергию, отметили в пресс-службе.

В качестве основного материала предлагается использовать CLT-панели, то есть перекрестно-клееную древесину. Они легче железобетона примерно в пять раз, устойчивы к деформациям и позволяют ускорить строительство. По оценке разработчиков, такие здания также обладают повышенной сейсмостойкостью и могут выдерживать толчки до 7−8 баллов.