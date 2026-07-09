В ПНИПУ создали цифровой двойник для прогнозирования загрузки парковок

Для создания системы исследователи в течение недели весной, летом, осенью и зимой круглосуточно наблюдали за парковками на 35 мест возле торгового центра, офисного здания и жилого комплекса. В будние дни фиксировалось до 150 парковочных сессий, в нерабочие их число снижалось до 29. Средняя продолжительность стоянки составляла от 70 минут до почти 3,5 часов, а интервалы между заездами варьировались от 6,7 до 29 минут.

По данным авторов, прогнозы модели имеют минимальное расхождение с результатами реальных наблюдений. Результаты исследования опубликованы в журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология».