В ПНИПУ создали материал для очистки нефтяных стоков

При создании материала использовали пластиковые отходы и продукты пиролиза. Компоненты смешивали с нагревом до 110−120 градусов. Испытания показали снижение содержания аммония в воде на 94%, а нитрит-ионов на 79%. Прозрачность очищенной воды увеличилась с 15 до 30 см, отметили в ведомстве.

Разработка помогает увеличить разнообразие микроорганизмов в активном иле почти в два раза, что повышает устойчивость очистки. По оценкам ученых, внедрение технологии на одном предприятии может снизить экологические расходы более чем на 1,5 млн рублей в год. Работа выполнена в рамках программы «Приоритет-2030».