В ПНИПУ создали самообучающуюся программу для управления заводами

Опубликовано 10 апреля 2026, 19:04
В ПНИПУ создали самообучающуюся программу для управления заводамиСистема подстраивается под износ оборудования
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали программу, которая сама обновляет настройки заводского оборудования. Программа подходит для любого непрерывного производства, от энергетики до пищевой промышленности.
Классические системы не умеют подстраиваться под меняющееся сырье или износ механизмов, поэтому технологам приходится вмешиваться вручную. Новая разработка анализирует архивные данные в реальном времени и самостоятельно корректирует алгоритмы без остановки производства, отметили в пресс-службе.
В основе программы лежит блок текущей идентификации. Он сравнивает прогноз модели с фактическими параметрами. Когда ошибка превышает норму, система запускает переобучение, загружает свежие данные и обновляет настройки.
Испытания на нефтехимическом заводе показали рост точности прогнозов вдвое. Расход пара на нагрев снизился с 524 до 290 килограммов в час, а главный показатель качества вырос на 30%.