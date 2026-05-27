В ПНИПУ создали систему защиты полигонов от утечки фильтрата

27 мая 2026
В ПНИПУ создали систему защиты полигонов от утечки фильтратаДатчик контролирует бурение
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали способ контроля подземных цементных стен на полигонах ТБО и свалках. Технология должна снизить риск утечки фильтрата, содержащего тяжелые металлы, соли, органические кислоты и бензапирен. На разработку получен патент, пишет ТАСС. наука
Исследователи встроили в буровой инструмент инклинометр, который измеряет наклон скважины с точностью до одной десятой градуса. Датчик передает данные оператору каждые 15 секунд, что позволяет сразу выявлять отклонения и устранять возможные зазоры между цементными сваями.
Для работы в условиях высокой температуры, вибрации и давления в сотни атмосфер прибор оснастили специальным корпусом и защитным клапаном. Систему уже испытали на опытном участке противофильтрационной завесы, отметили в ведомстве.