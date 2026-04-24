В ПНИПУ выяснили, что вмятина от птицы сокращает ресурс детали самолёта в 14 раз

Испытания показали, что целый образец выдержал более 5000 циклов нагружения. С царапиной — около 2800 циклов. А с сильной вмятиной — всего 368 циклов, на 93% меньше. При этом вмятина снижает прочность на 30% — если целая деталь держала 100 кг, то повреждённая — только 70 кг. Жёсткость при этом не падает, и при изгибе дефект незаметен, что создаёт ложное ощущение исправности.

Режим эксплуатации тоже важен: слабая вмятина опаснее при долгой спокойной работе (пассажирские лайнеры), а сильная — при резких перегрузках (военные истребители). Полученные данные позволят точнее определять срок службы повреждённых деталей, не закладывать избыточный запас прочности, а значит, снижать вес самолётов, расход топлива и выбросы. Исследование поддержано Российским научным фондом.

«Стеклопластик широко используют в авиации — он лёгкий, недорогой и не ржавеет. Но при ударах камней, града или птиц на нём появляются вмятины и царапины. Существующие методы контроля фиксируют дефект, но не могут предсказать, сколько ещё прослужит поврежденная деталь. Конструкторы закладывают завышенные запасы прочности, из за чего самолёты получаются тяжелее, тратят больше топлива и сильнее загрязняют воздух, а перелёты становятся дороже. Учёные Пермского политеха впервые комплексно изучили, как царапины и вмятины влияют на прочность и долговечность стеклопластика. Результаты помогут точнее определять, когда деталь нужно менять, а когда можно эксплуатировать дальше, экономя ресурсы без потери безопасности», — передаёт ТАСС сообщение Минобрнауки России.