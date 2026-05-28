В Подмосковье ИИ проверил более 3,4 млн документов

Система анализирует прикрепленные файлы еще до отправки обращения в ведомство. Технология распознает более 700 типов документов, включая свидетельства о рождении, доверенности, банковские выписки, договоры купли-продажи и вид на жительство. Если документ подходит, сервис помечает его зеленой галочкой.

По данным министерства, более 90% ошибок устраняется до подачи заявления. Ранее проверка одного обращения занимала почти пять минут, теперь процесс выполняется за несколько секунд. Время регистрации сократилось примерно на полторы минуты.