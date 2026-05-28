В Подмосковье ИИ проверил более 3,4 млн документов

Опубликовано 28 мая 2026, 16:101 мин.
В Подмосковье ИИ проверил более 3,4 млн документовСистема снизила число отказов
В пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили, что с начала года искусственный интеллект (ИИ) проверил более 3,4 млн документов на региональном портале госуслуг. Проверка проводилась в рамках 1,7 млн заявлений. Сейчас ИИ используется в 321 электронной услуге.
© Ferra.ru
Система анализирует прикрепленные файлы еще до отправки обращения в ведомство. Технология распознает более 700 типов документов, включая свидетельства о рождении, доверенности, банковские выписки, договоры купли-продажи и вид на жительство. Если документ подходит, сервис помечает его зеленой галочкой.
По данным министерства, более 90% ошибок устраняется до подачи заявления. Ранее проверка одного обращения занимала почти пять минут, теперь процесс выполняется за несколько секунд. Время регистрации сократилось примерно на полторы минуты.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги: