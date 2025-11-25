В Подмосковье камеры с ИИ помогли выявить нарушения на железнодорожных путях

Опубликовано 25 ноября 2025, 23:041 мин.
В Подмосковье камеры с ИИ помогли выявить нарушения на железнодорожных путяхСистемы распознавания лиц следят за безопасностью на станциях
В Московской области с начала года зафиксировано более 400 нарушений правил перехода железнодорожных путей. Все инциденты выявлены с помощью системы видеокамер, оснащенных технологией распознавания лиц.
Как сообщили в региональном министерстве транспорта, вдоль железнодорожных станций и наземных переходов установлено около 200 таких камер. Наибольшее количество оборудования размещено на станциях Богородского округа.
Система не только фиксирует сам факт нарушения, но и идентифицирует личность нарушителя. На основании полученных материалов составляются протоколы об административной ответственности.
Ранее стало известно, что в России планируется расширить применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга спортивных объектов. Разработка компании Ntechlab уже функционирует в более чем 600 учреждениях Москвы, а до конца года будут запущены пилотные проекты в других регионах.