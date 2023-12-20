В Подмосковье можно будет проверить договор на социальные услуги онлайн

С начала марта 2023 года жители региона имеют возможность заключить договор на социальные услуги через специальный портал. За короткое время поступило более 6,8 тысяч запросов на оказание таких услуг.

Глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник отметила, что теперь желающие сменить поставщика социальных услуг должны предварительно расторгнуть предыдущий контракт. Для удобства этого процесса внедрен цифровой сервис, интегрированный в онлайн-форму.

Социальный сертификат выдается гражданам, нуждающимся в помощи. Это программа, которая предоставляет различные услуги, включая домашнее обслуживание или реабилитацию детей в специальных центрах.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. После этого проект договора будет отправлен заявителю для подписания в личный кабинет в течение одного рабочего дня.