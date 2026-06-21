В Подмосковье начали выпуск компонентов климатических систем для транспорта

Опубликовано 21 июня 2026, 18:251 мин.
В Подмосковье начали выпуск компонентов климатических систем для транспортаИнвестиции в производство составили 2 млрд рублей
В Мытищах Московской области компания «Тракс» запустила новый производственный участок по выпуску деталей для климатического оборудования транспорта. Предприятие будет производить компоненты для компрессоров, вентиляторов и электродвигателей, используемых в подвижном составе, пишет ТАСС.
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Проект получил 2 млрд рублей инвестиций, включая 1 млрд рублей льготного займа от Фонда развития промышленности. На площадке запущено литье алюминиевых деталей под давлением. Всего планируется установить 127 единиц оборудования и 54 комплекта технологической оснастки.
До конца 2026 года компания намерена разработать 26 моделей вентиляторов с собственными электродвигателями и четыре модели фреоновых холодильных компрессоров. Также планируется серийное производство шести моделей вентиляторов и трех моделей компрессоров для железнодорожного и городского транспорта.
К концу 2028 года предприятие рассчитывает довести долю российских компонентов в климатических системах и холодильном оборудовании до 95%.