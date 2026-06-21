В Подмосковье начали выпуск компонентов климатических систем для транспорта

Проект получил 2 млрд рублей инвестиций, включая 1 млрд рублей льготного займа от Фонда развития промышленности. На площадке запущено литье алюминиевых деталей под давлением. Всего планируется установить 127 единиц оборудования и 54 комплекта технологической оснастки.

До конца 2026 года компания намерена разработать 26 моделей вентиляторов с собственными электродвигателями и четыре модели фреоновых холодильных компрессоров. Также планируется серийное производство шести моделей вентиляторов и трех моделей компрессоров для железнодорожного и городского транспорта.

К концу 2028 года предприятие рассчитывает довести долю российских компонентов в климатических системах и холодильном оборудовании до 95%.