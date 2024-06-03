В Подмосковье начали замеры парниковых газов на зарастающей пашне

Опубликовано 03 июня 2024, 18:45
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В Подмосковье начали замеры парниковых газов на зарастающей пашнеВ Пущино
В пресс-службе научного консорциума «Ритм углерода» сообщили, что ученые из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН начали первые в России замеры парниковых газов на зарастающей пашне в Пущино. Эти работы проходят в рамках создания российской системы климатического мониторинга.
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На высоте 19 метров установлена система для измерения газообмена парниковых газов CO2 и H2O между экосистемой и атмосферой. Система использует метод турбулентных пульсаций, измеряя скорость ветра и концентрацию газов 20 раз в секунду. Это позволит отследить развитие молодой экосистемы и особенности ее углеродного баланса.
Станция «Пущино» находится в молодом березовом лесу на зарастающей пашне и оснащена вышкой высотой 34 метра, построенной в 2023 году. Оборудование измеряет концентрации парниковых газов и метеорологические параметры двумя методами: профильным и пульсационным.