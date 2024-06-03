В Подмосковье начали замеры парниковых газов на зарастающей пашне

На высоте 19 метров установлена система для измерения газообмена парниковых газов CO2 и H2O между экосистемой и атмосферой. Система использует метод турбулентных пульсаций, измеряя скорость ветра и концентрацию газов 20 раз в секунду. Это позволит отследить развитие молодой экосистемы и особенности ее углеродного баланса.

Станция «Пущино» находится в молодом березовом лесу на зарастающей пашне и оснащена вышкой высотой 34 метра, построенной в 2023 году. Оборудование измеряет концентрации парниковых газов и метеорологические параметры двумя методами: профильным и пульсационным.