В Подмосковье началось строительство завода жизненно необходимых лекарств

Проект оценивается в более чем 1,8 миллиарда рублей, и он призван обеспечить доступ к важным медикаментам.

Компания "Аргументум фарма" начала строительство на этой территории и уже достигла значительных результатов, возвев колонны и каркас здания. Первую очередь научно-производственного комплекса, который будет охватывать площадь более 6,5 тысяч квадратных метров, планируется завершить к концу второго квартала 2025 года.

В пресс-службе уточняют, что завод будет производить разнообразные лекарства, включая препараты для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, а также анальгетики и препараты для лечения ревматических и онкологических заболеваний.

На первом этапе предприятие сможет выпускать более 55 миллионов единиц лекарственных препаратов ежегодно и создаст более 100 рабочих мест, с возможностью дополнительного расширения штата после запуска второй очереди. Этот проект будет реализован при поддержке Корпорации развития Московской области.