В Подмосковье откроют новые центры телемедицины

Сейчас центры телемедицины уже работают в десяти медицинских организациях области. В ближайшее время их откроют в Жуковской, Видновской, Одинцовской, Домодедовской и Раменской больницах.

С помощью телемедицины жители могут получать расшифровку анализов и результатов обследований, продлевать электронные рецепты на льготные лекарства, закрывать больничные листы и корректировать назначенное лечение.

По словам зампреда правительства региона и министра здравоохранения Максима Забелина, онлайн-формат удобен для занятых граждан, родителей с маленькими детьми и пациентов, которым сложно часто посещать врачей лично.