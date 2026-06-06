В России
Опубликовано 06 июня 2026, 11:17
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В Подмосковье откроют новые центры телемедицины

Сервис расширят до конца года
В пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья сообщили, что в области планируется расширение сети телемедицинских центров. До конца текущего года такие подразделения появятся еще в пяти округах региона.
В Подмосковье откроют новые центры телемедицины

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Сейчас центры телемедицины уже работают в десяти медицинских организациях области. В ближайшее время их откроют в Жуковской, Видновской, Одинцовской, Домодедовской и Раменской больницах.

С помощью телемедицины жители могут получать расшифровку анализов и результатов обследований, продлевать электронные рецепты на льготные лекарства, закрывать больничные листы и корректировать назначенное лечение.

По словам зампреда правительства региона и министра здравоохранения Максима Забелина, онлайн-формат удобен для занятых граждан, родителей с маленькими детьми и пациентов, которым сложно часто посещать врачей лично.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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