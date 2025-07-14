В Подмосковье откроют производство генетических реагентов

Производимые реагенты предназначены для медицинских исследований, включая раннюю диагностику заболеваний и генетический скрининг будущих родителей. В настоящее время компания проходит процедуру сертификации продукции как медицинских изделий, сообщили в пресс-службе.

Как отметила вице-губернатор Подмосковья Екатерина Зиновьева, это важный шаг в развитии фармацевтической отрасли региона. Первоначально производство будет работать по контрактным схемам, используя отечественные разработки, а в дальнейшем планируется выпуск собственной линейки продукции.