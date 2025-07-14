В Подмосковье откроют производство генетических реагентов

Опубликовано 14 июля 2025, 20:151 мин.
В Подмосковье откроют производство генетических реагентовЗапуск запланирован на конец 2025 года
В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что в Подмосковье в конце 2025 года начнет работу новое производство реагентов для генетических исследований. Компания «Алурон» инвестировала 250 миллионов рублей в создание высокотехнологичного предприятия, где будет занято 20 специалистов.
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Производимые реагенты предназначены для медицинских исследований, включая раннюю диагностику заболеваний и генетический скрининг будущих родителей. В настоящее время компания проходит процедуру сертификации продукции как медицинских изделий, сообщили в пресс-службе.
Как отметила вице-губернатор Подмосковья Екатерина Зиновьева, это важный шаг в развитии фармацевтической отрасли региона. Первоначально производство будет работать по контрактным схемам, используя отечественные разработки, а в дальнейшем планируется выпуск собственной линейки продукции.