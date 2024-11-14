В Подмосковье подключили 30 тыс. камер к ИИ

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник подчеркнула, что расширение сети камер значительно увеличивает возможности мониторинга и ускоряет реагирование на проблемы. На данный момент под контролем нейросетей находятся более 5,4 тысяч дворовых территорий, что делает систему более эффективной в борьбе с нарушениями.

Лидерами по числу подключенных к ИИ камер стали городские округа: Одинцово, Балашиха, Люберцы, Красногорск и Мытищи. Благодаря высокотехнологичному мониторингу, на улицах Подмосковья было устранено более 67 тысяч нарушений чистоты и порядка. Основными нарушениями, которые фиксирует система, являются мусор на контейнерных площадках (более 21 тысяч случаев), смет на проездах (12 тысяч случаев) и не вывезенный снег (9 тысяч случаев).