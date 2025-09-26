В России
В Подмосковье появится новое производство медицинского оборудования

Запуск предприятия запланирован на 2027 год
В особой экономической зоне «Дубна» появится новое производство медицинского оборудования. Соответствующее соглашение подписано управляющей компанией ОЭЗ и компанией «Медтехплюс» на III Международном форуме особых экономических зон.
Инвестиции в проект составят 300 миллионов рублей. Планируется, что предприятие площадью 3 тысячи квадратных метров начнет работу в 2027 году. На производстве будет создано 35 рабочих мест.

Основной продукцией станут медицинские изделия для респираторной медицины и искусственной вентиляции легких, а также расходные материалы для медицинских изделий. Проект реализуется при поддержке правительства Московской области.

Как отметила вице-премьер регионального правительства Екатерина Зиновьева, создание нового производства будет способствовать развитию медицинской отрасли и укреплению производственного потенциала особой экономической зоны «Дубна».

