В Подмосковье появится новое производство медицинского оборудования

Инвестиции в проект составят 300 миллионов рублей. Планируется, что предприятие площадью 3 тысячи квадратных метров начнет работу в 2027 году. На производстве будет создано 35 рабочих мест.

Основной продукцией станут медицинские изделия для респираторной медицины и искусственной вентиляции легких, а также расходные материалы для медицинских изделий. Проект реализуется при поддержке правительства Московской области.

Как отметила вице-премьер регионального правительства Екатерина Зиновьева, создание нового производства будет способствовать развитию медицинской отрасли и укреплению производственного потенциала особой экономической зоны «Дубна».