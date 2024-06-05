В Подмосковье появится производство промышленных роботов

Опубликовано 05 июня 2024, 19:23
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В Подмосковье появится производство промышленных роботовК концу 2024 года
Планы запустить производство промышленных роботов в Подмосковье к концу 2024 года реализует компания «СМТ», которая стала официальным представителем китайского производителя CRP. Соглашение о запуске производства было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
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Представители министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что компания CRP, входящая в топ-три китайских производителей роботов по объему поставок, решила разместить свое производство в Подмосковье.
Планируется оперативно запустить производство уже к концу текущего года. Постепенно предприятие будет расширять модельный ряд роботов, включая роботы для сварки, паллетирования, манипуляторы, а также коллаборативные роботы. Средняя цена робота составляет 2 миллиона рублей.
Реализация данного проекта позволит создать новые рабочие места в регионе и ускорить развитие отрасли промышленной робототехники в Подмосковье.