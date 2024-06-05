В Подмосковье появится производство промышленных роботов

Представители министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что компания CRP, входящая в топ-три китайских производителей роботов по объему поставок, решила разместить свое производство в Подмосковье.

Планируется оперативно запустить производство уже к концу текущего года. Постепенно предприятие будет расширять модельный ряд роботов, включая роботы для сварки, паллетирования, манипуляторы, а также коллаборативные роботы. Средняя цена робота составляет 2 миллиона рублей.

Реализация данного проекта позволит создать новые рабочие места в регионе и ускорить развитие отрасли промышленной робототехники в Подмосковье.