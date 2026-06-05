В Подмосковье предложили перевести отчетность в цифровой формат

Опубликовано 05 июня 2026, 18:311 мин.
В Подмосковье предложили перевести отчетность в цифровой форматВоробьев указал на нагрузку
В Московской области рассматривают переход на цифровую систему отчетности, чтобы сократить объем бумажной работы и снизить расходы. Инициативу озвучил губернатор Андрей Воробьев в рамках Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.
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По его словам, значительная часть данных уже существует в цифровом виде, однако регионы и бизнес продолжают готовить бумажные отчеты, в том числе по внедрению технологий искусственного интеллекта. Он отметил, что такой подход требует участия большого числа сотрудников и приводит к дополнительным затратам.
Воробьев подчеркнул, что отчетность в нынешнем виде может обходиться в миллиарды рублей и задействует десятки тысяч человек. Он предложил перейти к современным формам автоматизированного сбора данных, используя уже доступную статистику.