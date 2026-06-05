В Подмосковье предложили перевести отчетность в цифровой формат

По его словам, значительная часть данных уже существует в цифровом виде, однако регионы и бизнес продолжают готовить бумажные отчеты, в том числе по внедрению технологий искусственного интеллекта. Он отметил, что такой подход требует участия большого числа сотрудников и приводит к дополнительным затратам.

Воробьев подчеркнул, что отчетность в нынешнем виде может обходиться в миллиарды рублей и задействует десятки тысяч человек. Он предложил перейти к современным формам автоматизированного сбора данных, используя уже доступную статистику.