В Подмосковье с 2026 года начнут внедрять киберуроки в школах

С 1 сентября 2026 года в регионе стартует пилотный проект по внедрению киберуроков для учащихся с 1 по 11 класс. На первом этапе к программе подключат 215 школ. Полноценное внедрение во всех классах средней школы запланировано на 2027 год. Сейчас подготовку по новой методике проходят учителя.

В Подмосковье уже используются цифровые инструменты на базе искусственного интеллекта. «Цифровой помощник учителя» сократил время проверки письменных работ с 3 часов до 30 минут. Более 6 тыс. педагогов применяют «Ассистент преподавателя», который уменьшает объем рутинной работы на 10−12 часов в месяц. Также количество предпрофессиональных ИТ-классов за учебный год увеличилось на 60%, отметили в пресс-службе губернатора и правительства.