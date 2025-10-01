В Подмосковье с помощью ИИ нашли более тысячи домашних животных

Опубликовано 01 октября 2025, 23:121 мин.
В Подмосковье с помощью ИИ нашли более тысячи домашних животныхПо фотографии
В Московской области с конца 2024 года на портале Госуслуг действует сервис по поиску пропавших домашних животных. Его ключевая функция — умный поиск по фотографии, который использует алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) от компании NtechLab, технологического партнера Ростеха. За время работы этой опцией воспользовались более 1300 раз.
Сервис доступен в соответствующих разделах портала. Пользователи могут размещать объявления о пропаже кошек или собак, а также о найденных животных. Для поиска нужно загрузить фотографию питомца. Алгоритм анализирует снимок и сравнивает его с изображениями из базы данных, чтобы найти совпадения.
Также найти животное можно и по другим параметрам, таким как порода, окрас, возраст, пол или номер чипа. Это значительно ускоряет и упрощает процесс для тех, кто потерял питомца или хочет помочь найти его хозяев.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
