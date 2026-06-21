В Подмосковье упростили продажу сельхозземель через умный сервис

После ввода кадастрового номера система автоматически добавляет основные сведения об участке, проверяет его категорию и разрешенное использование. Также сервис сообщает, требуется ли подача извещения в конкретном случае, отметили в пресс-службе.

Услуга доступна для граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей. Через нее продавец указывает стоимость, площадь, расположение земли и срок расчета. Это необходимо, поскольку Московская область имеет преимущественное право покупки таких участков.