В России
Опубликовано 21 июня 2026, 20:33
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В Подмосковье упростили продажу сельхозземель через умный сервис

Система заполняет данные по кадастровому номеру
В пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья сообщили, что на региональном портале обновили сервис подачи извещений о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Теперь при оформлении заявления пользователям помогает функция «Предзаполнение полей».
В Подмосковье упростили продажу сельхозземель через умный сервис

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После ввода кадастрового номера система автоматически добавляет основные сведения об участке, проверяет его категорию и разрешенное использование. Также сервис сообщает, требуется ли подача извещения в конкретном случае, отметили в пресс-службе.

Услуга доступна для граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей. Через нее продавец указывает стоимость, площадь, расположение земли и срок расчета. Это необходимо, поскольку Московская область имеет преимущественное право покупки таких участков.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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