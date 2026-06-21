В Подмосковье упростили продажу сельхозземель через умный сервис

Опубликовано 21 июня 2026, 20:331 мин.
В Подмосковье упростили продажу сельхозземель через умный сервисСистема заполняет данные по кадастровому номеру
В пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья сообщили, что на региональном портале обновили сервис подачи извещений о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Теперь при оформлении заявления пользователям помогает функция «Предзаполнение полей».
© Ferra.ru
После ввода кадастрового номера система автоматически добавляет основные сведения об участке, проверяет его категорию и разрешенное использование. Также сервис сообщает, требуется ли подача извещения в конкретном случае, отметили в пресс-службе.
Услуга доступна для граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей. Через нее продавец указывает стоимость, площадь, расположение земли и срок расчета. Это необходимо, поскольку Московская область имеет преимущественное право покупки таких участков.