В Подмосковье вдвое увеличили число ИИ-камер для контроля парковки на газонах

Технология начала работать в 2025 году. Нейросеть анализирует видеопоток, выявляет автомобили, оставленные на зеленых зонах, распознает государственные номера и передает информацию на проверку. При подтверждении нарушения владельцу автомобиля направляется штраф.

В ведомстве отметили, что расширение системы направлено на снижение числа случаев неправильной парковки. Всего к платформе «Безопасный регион» подключено более 150 тыс. видеокамер, часть из которых также поддерживает функцию распознавания лиц.