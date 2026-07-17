В Подмосковье вдвое увеличили число ИИ-камер для контроля парковки на газонах

Опубликовано 17 июля 2026, 14:571 мин.
В Подмосковье вдвое увеличили число ИИ-камер для контроля парковки на газонахСистема использует более 1,1 тыс. камер
В пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья сообщили, что была расширена система контроля парковки на газонах с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Количество подключенных камер «Безопасного региона» увеличили в два раза, теперь их число превышает 1,1 тыс. устройств.
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Технология начала работать в 2025 году. Нейросеть анализирует видеопоток, выявляет автомобили, оставленные на зеленых зонах, распознает государственные номера и передает информацию на проверку. При подтверждении нарушения владельцу автомобиля направляется штраф.
В ведомстве отметили, что расширение системы направлено на снижение числа случаев неправильной парковки. Всего к платформе «Безопасный регион» подключено более 150 тыс. видеокамер, часть из которых также поддерживает функцию распознавания лиц.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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