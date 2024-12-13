В Подмосковье внедрили 30 ИИ-проектов

Воробьев подчеркнул, что два года назад в регионе было всего 9 проектов с использованием ИИ, а сегодня их количество выросло до 30. В будущем планируется внедрение еще 6 новых проектов. В области активно используются технологии распознавания изображений и текста, а также голосовые помощники, которые за год ответили на 7 миллионов звонков жителей. Жители могут записаться на прием к врачу, получить информацию о начале отопительного сезона и задать другие вопросы.

Особое внимание уделяется мониторингу нарушений. ИИ помогает выявлять проблемы, например, мусор во дворах, и следить за их устранением, анализируя данные с камер видеонаблюдения. С 2023 года в Подмосковье внедрили нейросети для проверки питания в школах и социальных учреждениях. Сотрудники подгружают фотографии блюд в мобильное приложение «Проверки Подмосковья», а ИИ проверяет их на соответствие утвержденному меню. Нарушения фиксируются и устраняются в кратчайшие сроки, что способствует повышению качества питания.