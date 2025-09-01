В Подмосковье внедрят цифровых помощников для учителей

Как сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья, «Ассистент преподавателя» создан в результате соглашения с «Сбером». Сервисом смогут пользоваться более 3 тысяч учителей из 407 школ региона. ИИ поможет подготовиться к урокам, подберет задания, кейсы и наглядные примеры, а также проанализирует проведенные занятия.

С 15 октября заработает еще один сервис — «Умный помощник учителю». Он будет проверять рукописные тексты, находить ошибки и рекомендовать оценки. Это позволит сократить время на проверку тетрадей. Для учеников начальных классов разработан голосовой помощник «Соня», который сможет отвечать на вопросы детей в текстовом или голосовом формате, отметили в пресс-службе.

Еще одним нововведением станет переход всех 10−11 классов на предпрофессиональное образование. Школьники будут углубленно изучать два профильных предмета в направлениях: экономика, инженерия, IT и другие. Внеурочные занятия будут проводить преподаватели из 59 вузов-партнеров, включая МФТИ, МГТУ имени Баумана и РУДН.