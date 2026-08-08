В Подмосковье впервые оштрафовали за борщевик по данным ИИ

Опубликовано 08 августа 2026, 17:041 мин.
В Подмосковье впервые оштрафовали за борщевик по данным ИИНарушение выявили с помощью беспилотника
В Московской области впервые выписали штраф за заросли борщевика Сосновского по результатам цифрового мониторинга. Нарушение обнаружили с помощью беспилотной съемки, а полученные данные обработала система искусственного интеллекта, пишет ТАСС.
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В пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что штраф в размере 150 тыс. рублей получил собственник земельного участка в Рузском муниципальном округе. К ответственности привлекли юридическое лицо. После анализа информации система автоматически сформировала постановление и направила уведомление владельцу через портал госуслуг.
Власти региона считают, что такой подход может быть распространен и на другие муниципалитеты. Одновременно продолжается обработка муниципальных земель: первый этап охватил около 23,5 тыс. га, второй — более 18,3 тыс. га. Завершить работы планируется до конца августа.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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