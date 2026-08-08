В Подмосковье впервые оштрафовали за борщевик по данным ИИ

В пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что штраф в размере 150 тыс. рублей получил собственник земельного участка в Рузском муниципальном округе. К ответственности привлекли юридическое лицо. После анализа информации система автоматически сформировала постановление и направила уведомление владельцу через портал госуслуг.

Власти региона считают, что такой подход может быть распространен и на другие муниципалитеты. Одновременно продолжается обработка муниципальных земель: первый этап охватил около 23,5 тыс. га, второй — более 18,3 тыс. га. Завершить работы планируется до конца августа.