В Подмосковье ввели льготы для предприятий с промышленными роботами

Зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева уточнила, что вычет предоставляется только при покупке нового оборудования. Ставка налога на прибыль, от которой рассчитывается максимальный вычет, составит 10%. Сумма вычета достигнет 90% от расходов на роботов.

В регионе сосредоточено около 10% всех промышленных роботов России. Брынцалов подчеркнул, что роботизация является стратегическим приоритетом для страны, а Подмосковье занимает лидирующие позиции в этом направлении.