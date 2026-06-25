В Подмосковье ввели льготы для предприятий с промышленными роботами

Опубликовано 25 июня 2026, 17:351 мин.
В Подмосковье ввели льготы для предприятий с промышленными роботамиКомпании получат налоговую поддержку
Мособлдума утвердила меры поддержки для предприятий, применяющих промышленных роботов. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов сообщил, что компании с объемом инвестиций не менее 200 миллионов рублей за последний год смогут применить инвестиционный налоговый вычет. Также для проектов с вложениями от 50 миллионов рублей устанавливается нулевая ставка налога на имущество на три года.
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Зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева уточнила, что вычет предоставляется только при покупке нового оборудования. Ставка налога на прибыль, от которой рассчитывается максимальный вычет, составит 10%. Сумма вычета достигнет 90% от расходов на роботов.
В регионе сосредоточено около 10% всех промышленных роботов России. Брынцалов подчеркнул, что роботизация является стратегическим приоритетом для страны, а Подмосковье занимает лидирующие позиции в этом направлении.