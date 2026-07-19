В Подмосковье вырастет число ИИ-проектов к концу 2026 года

Технологии уже принесли 3,2 млрд рублей эффекта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках конференции по искусственному интеллекту (ИИ) в Шанхае сообщил в беседе с ТАСС, что число проектов с использованием искусственного интеллекта в регионе вырастет с 67 до более 80 к концу 2026 года. Все проекты проходят апробацию перед масштабированием на муниципальный и региональный уровни.