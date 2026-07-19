В Подмосковье вырастет число ИИ-проектов к концу 2026 года

Опубликовано 19 июля 2026, 13:061 мин.
В Подмосковье вырастет число ИИ-проектов к концу 2026 годаТехнологии уже принесли 3,2 млрд рублей эффекта
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках конференции по искусственному интеллекту (ИИ) в Шанхае сообщил в беседе с ТАСС, что число проектов с использованием искусственного интеллекта в регионе вырастет с 67 до более 80 к концу 2026 года. Все проекты проходят апробацию перед масштабированием на муниципальный и региональный уровни.
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ИИ-решения охватывают здравоохранение, образование, строительство, транспорт и контроль чистоты во дворах. Экономический эффект от их внедрения уже достиг 3,2 миллиарда рублей.
Воробьев подчеркнул, что искусственный интеллект должен применяться там, где доказал эффективность: распознавание медицинских снимков, обработка документов и обращений граждан. Регион продолжает наращивать использование технологий в социально значимых сферах.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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