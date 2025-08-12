В Подмосковье запустили цифрового помощника по земельным вопросам

Как пояснила министр госуправления и IT Подмосковья Надежда Куртяник, бот анализирует запросы пользователей и подбирает подходящие государственные услуги. Для получения консультации достаточно задать вопрос в диалоговом окне.

Добробота можно найти в разделах «Жильё» и «Земля» на портале, а также во всплывающих окнах страниц Минимущества области. В мобильном приложении «Добродел» для доступа к помощнику предусмотрен специальный баннер.

Новый сервис призван упростить взаимодействие граждан с государственными услугами. Бот помогает разобраться в сложных ситуациях, когда пользователь не знает, какую именно услугу ему нужно оформить.