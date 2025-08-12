В России
Опубликовано 12 августа 2025, 22:17
1 мин.

В Подмосковье запустили цифрового помощника по земельным вопросам

Добробот консультирует на портале госуслуг
На региональном портале госуслуг Московской области начал работу виртуальный помощник — добробот. Он помогает пользователям разобраться в земельно-имущественных вопросах, включая оформление участков, строительство домов и бизнес-нужды.
В Подмосковье запустили цифрового помощника по земельным вопросам

© Ferra.ru

Как пояснила министр госуправления и IT Подмосковья Надежда Куртяник, бот анализирует запросы пользователей и подбирает подходящие государственные услуги. Для получения консультации достаточно задать вопрос в диалоговом окне.

Добробота можно найти в разделах «Жильё» и «Земля» на портале, а также во всплывающих окнах страниц Минимущества области. В мобильном приложении «Добродел» для доступа к помощнику предусмотрен специальный баннер.

Новый сервис призван упростить взаимодействие граждан с государственными услугами. Бот помогает разобраться в сложных ситуациях, когда пользователь не знает, какую именно услугу ему нужно оформить.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#технологии