В Подмосковье запустили цифрового помощника по земельным вопросам

Опубликовано 12 августа 2025, 22:171 мин.
В Подмосковье запустили цифрового помощника по земельным вопросамДобробот консультирует на портале госуслуг
На региональном портале госуслуг Московской области начал работу виртуальный помощник — добробот. Он помогает пользователям разобраться в земельно-имущественных вопросах, включая оформление участков, строительство домов и бизнес-нужды.
Как пояснила министр госуправления и IT Подмосковья Надежда Куртяник, бот анализирует запросы пользователей и подбирает подходящие государственные услуги. Для получения консультации достаточно задать вопрос в диалоговом окне.
Добробота можно найти в разделах «Жильё» и «Земля» на портале, а также во всплывающих окнах страниц Минимущества области. В мобильном приложении «Добродел» для доступа к помощнику предусмотрен специальный баннер.
Новый сервис призван упростить взаимодействие граждан с государственными услугами. Бот помогает разобраться в сложных ситуациях, когда пользователь не знает, какую именно услугу ему нужно оформить.