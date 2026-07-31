В Подмосковье запустили ИИ-сервис для анализа работы поликлиник

Новый инструмент помогает оценивать нагрузку на врачей, выявлять увеличение времени ожидания приёма, сравнивать показатели между округами и анализировать структуру обращений. Также система замечает нестандартные изменения — например, резкий рост числа пациентов с определенными заболеваниями.

По словам зампреда правительства региона Максима Забелина, раньше для такой информации требовались десятки отчетов, а теперь данные можно получить за минуты. Осенью доступ к сервису планируют открыть и самим медицинским организациям, чтобы они могли самостоятельно использовать ИИ для управленческих решений.