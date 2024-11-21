В Подмосковье запустили крупное производство микроэлектроники

Опубликовано 21 ноября 2024, 20:341 мин.
В Подмосковье запустили крупное производство микроэлектроникиПлощадью 10 тысяч квадратных метров
В Московской области открылся новый производственный корпус завода «Арсенал», специализирующегося на выпуске микроэлектроники для гражданской авиации, телекоммуникаций и автомобильной промышленности. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Он подчеркнул важность технологической независимости России, назвав микроэлектронику ключевым направлением для страны.
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Завод «Арсенал», входящий в состав группы компаний «Промтех», занимает площадь 10 тысяч квадратных метров. На его территории размещены исследовательские и производственные подразделения, а также автоматизированные линии для создания полупроводников, СВЧ-модулей и компонентов для космической отрасли.
Особое внимание уделено кристальному производству, которое называют «сердцем микроэлектроники». Это высокотехнологичное направление позволяет выпускать до 200 миллионов чипов в год. Современное оборудование сборочных линий позволяет ежегодно производить свыше 110 миллионов диодов, транзисторов и микросхем.