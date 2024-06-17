В Подмосковье запустят мусоросжигательные заводы

По его словам, первые два завода в Московской области будут готовы к эксплуатации уже в текущем году, в то время как строительство оставшихся заводов завершится к следующему году.

Первый из четырех заводов успешно прошел испытания котельной установки в Воскресенском городском округе, что свидетельствует о готовности к полноценной работе. Однако строительство завода в Татарстане затрудняется из-за необходимости закупки импортного оборудования, что потребует дополнительного времени, отметил Макрушин.

Компания «РТ-Инвест» планирует построить в общей сложности 25 мусоросжигательных заводов по всей России, что способствует сокращению экологического воздействия от обращения с отходами и улучшению энергоэффективности в различных регионах страны.