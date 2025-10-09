В Подмосковье запустят тестовую площадку для цифровых технологий в агросфере

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, проект направлен на внедрение систем автоматизированного контроля всех этапов производства — от процесса доения до транспортировки молока. Планируется использование датчиков для мониторинга здоровья животных и их продуктивности.

На опытном участке будут испытаны роботизированные комплексы доения и сенсорные системы для раннего обнаружения заболеваний. Особое внимание уделят контролю микроклимата, сбору данных для оптимизации кормления и прогнозирования объемов производства.

По словам министра сельского хозяйства региона Сергея Двойных, цифровизация агропромышленного комплекса является одной из ключевых задач развития отрасли в Подмосковье.