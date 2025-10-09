В Подмосковье запустят тестовую площадку для цифровых технологий в агросфере

Опубликовано 09 октября 2025, 22:581 мин.
В Подмосковье запустят тестовую площадку для цифровых технологий в агросфереПилотный проект будет тестировать для молочных ферм
На базе подмосковного агрохолдинга «ОСП агро» появится экспериментальная площадка для тестирования цифровых технологий в молочном животноводстве. Соответствующее соглашение было подписано на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025».
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, проект направлен на внедрение систем автоматизированного контроля всех этапов производства — от процесса доения до транспортировки молока. Планируется использование датчиков для мониторинга здоровья животных и их продуктивности.
На опытном участке будут испытаны роботизированные комплексы доения и сенсорные системы для раннего обнаружения заболеваний. Особое внимание уделят контролю микроклимата, сбору данных для оптимизации кормления и прогнозирования объемов производства.
По словам министра сельского хозяйства региона Сергея Двойных, цифровизация агропромышленного комплекса является одной из ключевых задач развития отрасли в Подмосковье.