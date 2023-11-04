В Подмосковье заработает производство на земле за один рубль

В Подмосковье заработает производство на земле за один рубльВ рамках программы
В пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что в Люберцах, подмосковном районе, скоро начнет работу новое деревообрабатывающее производство, которое представляет собой часть региональной программы "Земля за 1 рубль", пишет РИА Новости.
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Проект будет реализован компанией "СтройСнаб" с целью замещения импортных строительных материалов из дерева.
Первый цех производства планируется начать строить уже в четвертом квартале 2024 года, и весь проект будет завершен в течение трех лет. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 170 миллионов рублей. Он предполагает создание около 30 рабочих мест для местных жителей.
Деревообрабатывающее предприятие будет заниматься обработкой древесины и производством различных изделий из дерева.