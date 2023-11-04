В Подмосковье заработает производство на земле за один рубль

Проект будет реализован компанией "СтройСнаб" с целью замещения импортных строительных материалов из дерева.

Первый цех производства планируется начать строить уже в четвертом квартале 2024 года, и весь проект будет завершен в течение трех лет. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 170 миллионов рублей. Он предполагает создание около 30 рабочих мест для местных жителей.

Деревообрабатывающее предприятие будет заниматься обработкой древесины и производством различных изделий из дерева.