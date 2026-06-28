В поликлиниках Москвы ИИ начал расшифровывать приемы врачей

Разработанный московскими ИТ-специалистами сервис работает в фоновом режиме во время приема. Врач после завершения консультации получает уже готовый документ и при необходимости может его скорректировать. По данным властей, точность заполнения протоколов достигает 4,8 балла из 5, что сопоставимо с работой человека.

Отмечается, что технология уже увеличила время общения врачей с пациентами и снизила нагрузку на оформление документов. В пилотном режиме ее тестируют и на других медицинских специальностях, помимо неврологов.

Следующий этап внедрения включает подключение участковых врачей. Также в проекте участвуют решения разных разработчиков, включая «Яндекс». Обработка данных, включая аудио и расшифровки, ведется через защищенные каналы медицинской системы.