В России
Опубликовано 28 июня 2026, 11:53
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В поликлиниках Москвы ИИ начал расшифровывать приемы врачей

Сервис заполняет медпротоколы
В поликлиниках Москвы начали использовать новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), который в реальном времени анализирует разговор врача и пациента. Система автоматически расшифровывает речь и заполняет медицинский протокол, включая жалобы, анамнез, диагноз и рекомендации.
В поликлиниках Москвы ИИ начал расшифровывать приемы врачей

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Разработанный московскими ИТ-специалистами сервис работает в фоновом режиме во время приема. Врач после завершения консультации получает уже готовый документ и при необходимости может его скорректировать. По данным властей, точность заполнения протоколов достигает 4,8 балла из 5, что сопоставимо с работой человека.

Отмечается, что технология уже увеличила время общения врачей с пациентами и снизила нагрузку на оформление документов. В пилотном режиме ее тестируют и на других медицинских специальностях, помимо неврологов.

Следующий этап внедрения включает подключение участковых врачей. Также в проекте участвуют решения разных разработчиков, включая «Яндекс». Обработка данных, включая аудио и расшифровки, ведется через защищенные каналы медицинской системы.

Источник:Правительство Москвы
Автор:Ингела Воробьева
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