В Политехнической библиотеке восстановили ценные исторические книги

Опубликовано 17 сентября 2024, 14:151 мин.
В Политехнической библиотеке восстановили ценные исторические книгиРеставрация фолиантов приурочена к 160-летию библиотеки
В Политехнической библиотеке, являющейся частью Политехнического музея, завершилась реставрация девяти ценных фолиантов. Эти редкие научно-популярные и технические издания, изданные в России в XIX — начале XX века, были восстановлены к 160-летию библиотеки, которое отмечается 17 сентября.
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Как сообщила директор Политехнической библиотеки Ирина Полянская, треть из фондов библиотеки составляют редкие и уникальные книги, которые отражают развитие науки и техники. В первую очередь реставрации подверглись наиболее востребованные и хранящие историко-культурную ценность экземпляры, такие как «Подробный атлас Российской империи с планами главных городов» 1871 года.
Восстановленные книги теперь доступны в читальных залах и на тематических выставках библиотеки, предоставляя возможность ознакомиться с уникальными топографическими и этнографическими картами, иллюстрирующими развитие России во второй половине XIX века.