В Политехнической библиотеке восстановили ценные исторические книги

Как сообщила директор Политехнической библиотеки Ирина Полянская, треть из фондов библиотеки составляют редкие и уникальные книги, которые отражают развитие науки и техники. В первую очередь реставрации подверглись наиболее востребованные и хранящие историко-культурную ценность экземпляры, такие как «Подробный атлас Российской империи с планами главных городов» 1871 года.

Восстановленные книги теперь доступны в читальных залах и на тематических выставках библиотеки, предоставляя возможность ознакомиться с уникальными топографическими и этнографическими картами, иллюстрирующими развитие России во второй половине XIX века.