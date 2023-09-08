В порту Высоцк построят два новых терминалаПо перевалке сыпучих пищевых грузов и растительных масел
Член совета директоров "Порт Высоцкий" Андрей Гарнухин рассказал, что в порту Высоцк построят два новых терминала в 2025 году.
Терминал по перевалке сыпучих пищевых грузов ожидается в первом квартале 2025 года, сейчас он на стадии проектирования. Мощность терминала будет 3,5 миллиона тонн в год.
Второй терминал по перевалке растительных масел ожидается во втором квартале 2025 года, его мощность будет составлять около 0,5 миллионов в год. Он позволит принимать в порту суда класса MR2, у которых производительность рапсового масла около 300 тонн в час и отгрузку судов тропического масла до 400 тонн в час.
Запуск двух новых терминалов ожидается в 2025 году. Зерновой терминал - это лишь первая часть реализации стратегии развития терминала, который определен на сегодняшний момент акционерами. Растет объем производства и переработки сахарной свеклы, масличных, строятся новые маслоперерабатывающие заводы. Думаю, что в ближайшие годы будет рост как посевных площадей, так и переработки от многих наших партнеров. Нашим производителям и экспортерам необходима инфраструктура для обеспечения экспорта на мировые рынки.