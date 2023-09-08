В порту Высоцк построят два новых терминала

Терминал по перевалке сыпучих пищевых грузов ожидается в первом квартале 2025 года, сейчас он на стадии проектирования. Мощность терминала будет 3,5 миллиона тонн в год.

Второй терминал по перевалке растительных масел ожидается во втором квартале 2025 года, его мощность будет составлять около 0,5 миллионов в год. Он позволит принимать в порту суда класса MR2, у которых производительность рапсового масла около 300 тонн в час и отгрузку судов тропического масла до 400 тонн в час.